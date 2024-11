Spermapank sihikul! Maaülikooli loomaarstid astusid olulise sammu koerte aretamisel

1.novembril 2024 koguti 7-aastaselt jaapani akita tõugu koeralt Rafalt Eesti maaülikooli väikeloomakliinikus värske sperma ja see külmutati samal päeval maaülikooli embrüolaboris. Kahest sama päeva kogumisest saadi 3,5 seemendusdoosi külmutatud spermat.

Eesti maaülikooli väikeloomakliiniku koerte reproduktiivmeditsiini spetsialist doktor Jelena Hõim selgitas, et Eestis on seni koerte spermat kogutud ja seemendamiseks kasutatud ainult värskel kujul, st jahutatud spermana. „Tänu uutele võimalustele lihtsustub nüüd kindlasti rahvusvaheline aretustöö. Siiani on siinsed koerakasvatajad reisinud sperma külmutamiseks oma tõukoertega Soome, Rootsi ja Leetu, aga nüüd saame pakkuda seda teenust Eestis,“ kõneles Hõim.

Veel tõi ta välja, et aretust on nüüd ka lihtsam planeerida, sest spermat saab sulatada täpselt emase koera tsükli järgi. „Ja veel muutub aretus paindlikumaks, sest ühe isase koera spermat saab kasutada mitmel seemendusel,“ rääkis Jelena Hõim, tõdedes, et esimene edukas sperma külmutamine on suur samm meie koerte aretustöö edendamisel.

Eesti maaülikooli embrüoloog ja nooremteadur Elina Tsopp on tegelenud aastaid veiste ja hobuste embrüote tootmisega ning näeb koerte sperma külmutamises uut ja põnevat arengusuunda. Ta tõi välja, et sellel saavutusel on oluline mõju geneetilise materjali säilitamisele. „Külmutatud sperma säilib aastakümneid, pakkudes võimalust saada järglasi ka tulevikus. Nii saame kasutada hinnalise tõukoera geneetikat ka pärast koera viljakuse langust või surma,“ selgitas Tsopp.

Üldiselt on koerte sperma hästi külmutatav. Sperma kogumine on koerale ohutu, sellega riske ei kaasne. Ühest ejakulatsioonist saadakse keskmiselt 2–4 seemendusdoosi, kahest järjestikusest ejakulatsioonist kuni 4,7 doosi. Seemendusdoosi suurus oleneb palju sperma kvaliteedist ja spermide kontsentratsioonist, mis omakorda sõltub koera vanusest ja tervisest. Osadelt koertelt saab ühe kogumisega seetõttu mõnevõrra väiksema koguse spermakõrsi.