Loomakaitsjad: ilves pole inimesele ohtlik, küttimiskeeld peab jääma

Ilvese küttimise õigustamine pelgalt põhjusel, et ta on kütitavate metsloomade nimekirjas, on küündimatu ning viitab hoopis vajadusele ilves sealt nimekirjast täielikult välja arvata, jättes alles ainult võimaluse anda eriluba küttimiseks, kui mõni üksik ilves peaks osutuma nn nuhtlusisendiks.

Keskkonnaagentuuri plaan on lubada ainult isaste ilveste küttimist, samas kui teatud aegadel liiguvad ka emased ilvesed ringi ilma poegadeta ning emastel ja isastel võib olla raske vahet teha. Seega ei ole tegelikult välistatud (parasjagu eemal olevate) poegadega emaste ilveste küttimine ja poegade hätta jäämine.

Isased ilvesed on ka geneetilise mitmekesisuse kandjad, st ka isaste ilveste laskmisega väheneb geneetiline mitmekesisus.

Lubades küttimist on alust eeldada, et trofee saamise eesmärgil lastakse lõpuks maha just kõige tugevamad ja ilusama karvkattega loomad, mitte nt kärntõves või muul põhjusel nõrgemad ja mitte nii atraktiivse välimusega loomad. Sellega võetakse tugevatelt loomadelt võimalus oma häid geene edasi anda.

Kui anda ilvesejahiks load, siis see mitte ei vähendaks motivatsiooni salaküttida, vaid vastupidi - ühe loaga saaks küttida mitmeid ilveseid ehk salaküttimine hoopis suureneks. Ühe loaga saab mitu looma küttida selliselt, et esimesi lastud loomi ei panda lihtsalt kirja, samas kui loa olemasolu annab kindlustunde, et kui keskkonnainspektor peaks tulema kontrollima, siis saab loa ette näidata. Seda trendi näitavad nii teadusuuringud kui ka 10 aasta tagused kogemused. Vastav teadusuuring (Suutarinen & Kojola, 2017; Andren et al. 2006) näitab, et legaalse jahi lubamise tulemuseks ei ole salaküttimise vähenemine, mille üheks põhjuseks võib olla ka see, et legaalne küttimine näitab ametkondliku tolerantsi letaalsete võtete suhtes.

Küttimislubade andmine suurendaks ka võimalust salakütitud nahku parkida ehk teha nö nahapesu. Praegu, mil jaht on täielikult keelatud, on selge, et iga parkimiseks toodud ilvese nahk on ebaseaduslikul teel saadud.

Teadlaste hinnangul sureb ca 50% ilvesepoegadest esimese paari aasta jooksul, seega pole õigustatud eeldus, et uued pojad asendavad maha lastud (isas)loomad.

Eestil on oluline vastutus kanda Euraasia ilvese säilimisel. Urmas Saarma: „Praeguseks oleme Euroopas väga heas seisus olnud oma geneetilise mitmekesisusega, sellise populatsioon seisundiga. Eesti ja Läti populatsioonid on ühed kõige paremas seisus olevad Euroopas.“

Eesti on üks paremaid - kui mitte kõige parem - koht, kus saab praegu vaadelda Euraasia ilvest. Me peaksime tegema sellest oma loodusturismi eduloo. Ilvesevaatlused toimuvad peamiselt turismi madalhooajal ehk sügisest kevadeni ja viivad turiste Tallinnast välja maapiirkondadesse.