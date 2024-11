VIDEO | Mul hakkab häbi olla inimene! Avaliku elu tegelased kohkusid puurikanade piinu nähes

Tänu Nähtamatute Loomade tööle ja suurele avalikkuse toetusele on Regionaal- ja põllumajandusministeerium lubanud kanade puurispidamise probleemiga tegeleda. Uue aasta alguseks peaks väidetavalt tulema eelnõu kanade puurispidamise keelustamiseks. Kui eelnõu on valmis, peab see läbima ministeeriumide vahelise kooskõlastusringi, et jõuda riigikokku, kus selle üle hääletamata hakatakse.