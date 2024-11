Koera elu hind: paarsada eurot! Loomade tapjad ja piinajad pääsevad naeruväärsete karistustega

Tänavu kõige loomavaenulikumaks teoks valitud Sämmi tapmine läks noorukest koera rehaga peksnud ja stardipüstolist maha lasknud mehele maksma 260 eurot. See on väiksem kui summa, mis enamasti tuleb välja käia tõukoera kutsikat ostes. Eesti loomakaitse selts nendib, et olukordi, kus nad ka kõige traagilisemate juhtumite puhul tunnevad end peaga vastu seina jooksvat, tuleb igal aastal ette mitu korda.