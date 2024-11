Ettevaatust näriliste tõrjel: rotimürk võib tappa ka armsaid metsaelanikke!

Surm läbi mürgi on eriti kole ja piinarikas ning mürgitatud näriline tapab omakorda järgmise looma või linnu, kelle suutäieks ta satub! Närilised on oluline osa toiduahelast – nad on toiduks väga paljudele teistele liikidele, näiteks siilidele, kakkudele ja rebastele. Kasutades rotimürki, mürgitad otseselt ka neid liike!