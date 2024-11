Ta nutab stressist palju ja häälekalt! Varjupaigast koju saadetud kass visati hoiatamata tänavale tagasi

„Meie südamed on jälle täiesti katki. Loomade tagastamine ja meie juurde jõudmine on tohutus tõusutrendis ja nii juhtus ka meie armsa Brutusega. Valisime enda meelest kodu väga hoolikalt ja kui meie armas mõmmik koju kolis, ei osanud midagi halba karta. Vaid kuu jõudis Brutus oma kodus olla, kui saime kõne Tallinna varjupaigalt, et meie hoolealune on tänavalt püütud,“ rääkis Pesaleidja üldjuht Kelli Samberk.

Tema sõnul toimub viimasel ajal massiline kasside tagasi jõudmine. „Võimalik, et selle põhjuseks on maailmas toimuv kaos, inimeste ebakindlus ja hirmud ja ärevus,“ oletas ta. „Brutuse lugu on selles osas palju tõsisem, sest ta on tänavale sattunud. Tavaliselt pigem võtab pere meiega ühendust, palub abi kassi tagastamisega ning võtame oma hoolealuse vastu.“

Brutuse omanik Pesaleidjat ei teavitanud. Varjupaigale oli ta öelnud, et kassi tagasi ei soovi. „Otse loomulikult oleksime Brutuse kohe tagasi võtnud - ilma et ta tänavale peaks sattuma. Nüüd on Brutus taas meie kaitsva hoole all ja meie südamed on koos temaga täiesti katki. Brutus on häälekalt palju-palju nutnud ja on selgelt näha, et ta on väga stressis,“ rääkis Samberk.

Ta lisas, et keskmiselt tagastatakse Pesaleidjale kasse aasta lõikes umbes kümme. „Aga mitte kõik ei tule samal aastal tagasi, kui koju on võetud. On ka neid, kes on kodus elanud aasta, kaks, mõni ka viis-kuus aastat, ja siis tagastatakse seeniorealisena. Põhjuseid on erinevaid – looma tervisemure, millele pere panustada ei soovi, allergiad, kolimine,“ nimetas ta.