Esimene advent: ära pahanda, kui koer sinuga jõululaule kaasa laulab, see on tal veres!

Ameeriklasest koertetreener Bryan Bailey ütleb, et süüdistada tuleb koera huntidest esivanemaid, kellega nad jagavad osa DNAst. Ulgumine, mida seostatakse enam huntidega, on selles geneetilises koodis paraku kirjas.

„See näitab, et koertele on omane empaatiavõime,“ põhjendab McDonald. Bailey omakorda rõhutab, et teatud helid, näiteks viiulimäng, võivad tundlike kõrvadega koertele haiget teha. Liigselt erutatud koer võib tõmmata kõrvad pealigi, hingeldada või koguni peitu pugeda. Vahel tunnetab ta vajadust tungida omaniku ja teiste lauljate vahele, et neid eraldada. Sellisel juhul soovitavad eksperdid karvase sõbra suunata oma turvapaika - pessa või puuri, samuti teda kuulekuse korral premeerida. „Koerad tahavad tunda, et nende karjajuhil on asjad kontrolli all,“ põhjendavad nad.