Suguelundid olid veriseks ja paiste trööbatud! Majapõleng Rummus paljastas kohutava kutsikavabriku

Tulekahju, mis hõlmas ka korteri, kus koeri kinni hoiti, algas 29. novembril pärast kella 20-t. Päästjate saabumise ajaks oli osa inimesi juba majast väljunud, ent sees oli tulelõksus veel kaheksa inimest. „Lisaks evakueeritud inimestele toodi puurides maja ühest korterist välja rohkem kui 30 koera, kes õnneks viga ei saanud. Ühe trepikoja elanikud lubati kodudesse tagasi,“ sedastas päästeamet pressiteates. Tegelikult on koeri pea kaks korda rohkem, üks õnnetumas seisus kui teine.

Veel eilegi sündmuskohal käinud Eestimaa loomakaitse liit ja MTÜ Aita Mind Koju lugesid viimaks kokku 58 koera. See arv pole siiski lõplik, sest mitu emast on veel tiined. Samuti on alust arvata, et loomapidajad on mõned müügiks kasvatatud kutsikad peitnud.

MTÜ Aita Mind Koju sai „rikkamaks“ 32 chihuahua võrra, neist 12 on kutsikad. „Ühel emasel on telliskivisuurune põiekivi. Emased veritsevad tagant, ühel isasel on till täiesti lilla – vaat, et kukub otsast ära! Hambad on neil lahti, paljudel tuleb suud tühjaks teha,“ kirjeldas oma uute hoolealuste seisukorda MTÜ perenaine Irmeli Grönberg, kelle sõnul on valdavalt tegemist noorte, kõige rohkem viieaastaste loomadega.

Ta oletas, et mõned kutsikad on jõutud vahepeal ära peita, sest kõigile pakitsevate rinnanäärmetega emastele neid ei jagunud, mistõttu on neil tekkinud piimapais. „Arvud ei klapi, kuskil peab veel kutsikaid olema. Kui kohal käisime, oli neid peidetud sahtlisse ja kaltsuhunnikutesse,“ rääkis ta.

Värvikaid kirjeldusi masendavast olukorrast jagus ka Eestimaa loomakaitse liidul: „Pisike eluase haises väljaheidete järele, kuid nüüd oli lisandunud ka põlengu tagajärjel tekkinud lehk... Korter oli äärest ääreni puure täis ning neisse suletud koerte arvu kindlakstegemine võimatu. Haisesid puurid, haisesid koerad, haises kogu elamine. Koerte karvastiku ja küünte seisund vastas tavapärasele vabrikukoerte omale… Võib vaid aimata, mis toimub kutsade suus ja kõrvades.“