Küüliku koht pole puuris! 7 häda, mida piiratud liikumine pikk-kõrvadele tekitab

1. Selgroo deformatsioon

Kui küülik ei saa seista oma tagajalgadel, siis võib ta selgroo kuju moonduda, mis on tema jaoks valus ja ravimatu.

2. Ülekaalulisus

Küülikutel on vaja liikuda ja oma lihaseid kasutada, täpselt nagu meilgi. Ilma piisava ruumita, tõuseb neil kergesti kaal ja see omakorda tõstab riski tõsiselt haigestuda ning vähendab küüliku eluiga. Liigse kaalu tõttu on tagajalgadel suurem koormus, mis omakorda soodustab pododermatiidi teket.

3. Kokkupuude väliste teguritega

Väikestes puurides ei ole küülikutel võimalik kaitsta end muutuvate ilmastikuolude eest. Kuiva ja sooja kohta on võimatu leida ning küülikud söövad, magavad ja pabuldavad ühes kohas. Selline olukord on väga ebahügieeniline ning tõstab oluliselt riski haigestuda mitmetesse haigustesse. Ebahügieeniline puur tõmbab rohkem ligi ka kärbseid.

4, Kärbsed ja nende vastsed

Kui küülikud ei saa ennast ülekaalulisuse või kitsa ruumi tõttu puhastada, võivad kärbsed muneda oma munad nende karva sisse, just tagumiku piirkonda. Seal kooruvad nad tõukudena, kes söövad küüliku liha põhjustades küülikule aeglast ja piinarikast surma.

5. Ülekasvanud küüned

Küülikute loomupärane tegevus on otsida süüa ja kaevata, mis kulutab pidevalt nende küüsi. Küülikutel, kes on puuri vangistatud, kasvavad küüned liiga pikaks ja see muudab neile seismise ja liikumise valusaks. Samuti muudavad liiga pikad küüned käppade asendit ja see jällegi soodustab pododermatiidi teket.

6. Käitumisprobleemid ja agressiivsus

Küüliku agressiivsus on äärmiselt levinud hülgamise põhjus. Puuris olles viib igavus ärritatuse ja agressiivsuseni. Kui küülik vaevleb valus, mille tõttu on tal lisaks ka hirm inimkontakti ees, põhjustab see samuti agressiivsust. On ju selge, et küülik ei ole õnnelik!

Kõik need tegurid, koos igavuse, ärritatuse ja üksindustundega võivad viia depressioonini. Depressioon omakorda viib käitumisprobleemideni.

Hea uudis on see, et kõiki neid asju saab vältida!