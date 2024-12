VIDEO | Äsja end Tallinna loomaaias sisse seadnud jääkarukaksikud alustavad eestlastega tutvumist sünnipäevapeoga

Aalborgi loomaaia zooloog Thea Loumand Faddersbølli sõnul on mõlemad õed väga uudishimulikud ja mänguhimulised. Inuk on väiksem ja tagasihoidlikum, aga armastab väga kaevata, mistõttu on ta tihtipeale mullane. Kui ta väike oli, ei tahtnud ta üldse vette minna ja läheb siiani ujuma ainult siis, kui sinna on toitu visatud. Imaq on suurem ja armastab tohutult ujuda, viies alati kõik oma mänguasjad ja toidu vette.