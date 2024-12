INTERVJUU | 5000 allkirja kogunud rahvaalgatuse noored eestvedajad: sõnum on selge, loomapiinajad mingu vangi!

Noored keskerakondlased Georg Villenberg ja Mark Jefimov panid hiljuti aluse rahvaalgatusele, mis nõuab rangemaid karistusi loomapiinajatele ja -tapjatele. Sellele on nüüdseks alla kirjutanud 5000 inimest ja noormehed lubavad, et teema on riigikogus õige pea arutusel. Edasi peavad järgnema juba konkreetsemad sammud, seal hulgas reaalsed vanglakaristused nendele, kes loomi julmal moel kohtlevad.