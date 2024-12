Koerast võib hundile saada nii saak kui paaritumispartner: kuidas õnnetusi ära hoida?

Viimasel ajal on meedias palju kajastatud huntide ja koerte vahelisi konflikte. Tõsi, koerte murdmised huntide poolt on tänavu sagenenud. Millele aga sugugi tähelepanu ei pöörata on tõsiasi, et sisuliselt kõik murtud koerad olid ketikoerad. Koera ketis pidamine piirkonnas, kus elab hunte, on inimesepoolne riskikäitumine. Eriti kui läheduses on juba koerte murdmisi toimunud.

Kuna huntide poolt murtud koerte teema muutub aktuaalseks igal sügisel, oleme ka varasematel aastatel nende kahe koerlase vaheliste konfliktide tagamaid selgitanud. Nüüd on paslik need põhimõtted uuesti meelde tuletada ja tänasesse konteksti sobitada.

1. stsenaarium: Kui hundi arvukus on madal, esineb rohkem juhtumeid, kus hundid otsivad koerte seast paaritumispartnereid. Nimelt saavad hundid ja koerad omavahel väga edukalt ristuda ning nende järglasedki on viljakad. Sellised kohtingud võivad lõppeda kas sõbralikult või vaenulikult (viimasel juhul jääb kaotajaks paraku koer).

2. stsenaarium: väiksemat kasvu koeri võivad hundid tajuda saakloomana.

3. stsenaarium: hundid võivad koeri tajuda konkurentidena ressursside pärast.

Täna on Eestis aktuaalseim just viimane stsenaarium. Metskitse arvukuses on viimase kolme aasta jooksul toimunud täielik krahh: alates 2022. aastast on metskitsede arv järsult langenud ning prognoositakse jätkuvat langust. (Huntide peamise toidubaasi moodustab hetkel metssiga.) Vähemalt piirkonniti on see huntide ja koerte probleemi aluseks. See tähendab, et huntidel on looduses saakloomi vähe ning igasugused konkurendid elimineeritakse eeskätt just nälja tõttu.

Ökoloogilisest ja etoloogilisest vaatepunktist lähtudes on huntide käitumine koerte suhtes mõistetav. Vastutustundliku loomaomanikuna saame me oma truud neljajalgset pereliiget kaitsta, kui me ei jäta teda ketti, kus ta on oma metsikute suguvendade ees väga abitus seisus.