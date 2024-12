Tallinna loomaaia binturongilaps viskas töötajatele ja külalistele vimka: vaadake nüüd ise, mis teete!

“Aitäh kõigi nimepakkumiste eest! Väga armas oli lugeda, mis on teie vanaemade nimed. Nüüdseks on aga selgunud, et binturongipõnnid viskasid meile väikese vimka – nad pole sugugi mõlemad tüdrukud. Üks neist on hoopis poiss!“ teatas loomaaed sotsiaalmeedias . Nad põhjendasid:

„Väikestel loomalastel võib olla keeruline korrektselt sugu määrata, seda eriti binturongide puhul, kellel on vastav anatoomia emastel ja isastel väga sarnane. Ehk on teiegi peres juhtunud, et ei saa enne teada, et lemmikuks võetud kass on emane kui pojad tulevad.“