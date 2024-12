Külarahval mõõt täis! Mida need vaesed kitsed sööma peaksid - õunapuid, roosipõõsaid või üksteist?

Pidasime plaani, mismoodi saaks kitsed kinni ja loomaveo-autole. Karja juhtkits taipas meie plaani nad kinni püüda ja tegi kõik selleks, et tema kari vabadusse jääks. Rumaluke ju ei teadnud, et neid ootaks uus ja ilus valu- ja murevaba elu ning kogu see vahepealne triangel oleks võinud olemata olla.

Kui olime tühja püüdmistööd teinud paar tundi, sai selgeks, et kinni me neid ei saa. Ka ei teinud loomaomanik meiega koostööd, vaid oli ennast ära peitnud. Käisime tühermaalt neid püüdmas veel mitmeid kordi, ikka tulutult.

Kui mõni aeg tagasi olid need hinged metsikud, siis tänaseks on nad nagu iga teine meie talu loom - tulevad inimese juurde, tahavad paitamist ja nuruvad maiust. Meilgi on hea meel, sest põllumajandusloomadel on kahjuks oma teatud roll. Kruusa talus on nad hoitud, hooldatud, armastatud ning keegi neist ei koli, ei lähe söögiks või paljunduseks. Nad saavad nautida oma elu siin nagu iga kutsa ja kiisu!