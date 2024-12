TAHAKS KOJU | Viisakas härrasmees Dash valvab, et ümbrus püsiks turvaline

Dash on kass oma parimais aastais, kes on elus näinud nii mõndagi, aga vaatamata sellele suhtub ta nii inimestesse, teistesse kassidesse kui ka elusse üldse ikka positiivselt. Tal on härrasmehele kohane pehme triibuline ülikond ja alati puhtad valged sokid.