Mastifite kasvataja: nad on majesteetlikud koerad, aga võõrastele ei saa anda garantiid, et kõik hästi lõpeb

Mastifid on viimasel ajal (eeskätt Lagedil toimunud rünnakutte tõttu) sattunud justkui põlu alla. Endine rahvasaadik soovitas agressiivsed koerad lausa maha lasta ja nimetas neid, kes niisuguseid tõugusid kasvatavad, lollideks. Kui lollid on inimesed, kes peavad mastifeid?

Tundub, et pinged ühiskonnas kasvavad ja teisalt on kadumas inimeste adekvaatsus või vahel tundub, et osadel inimestele on väga palju aega üle, et tegeleda teemade võimendamisega, mis otseselt neid isegi ei puuduta.