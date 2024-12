Kass jäi Laulasmaal auto alla otse jõulupeole rutanud seltskonna silme all, kiirabiarstid leidsid ränga vigastuse

Eestimaa loomakaitse liit sai teate seltskonnalt, kes oli kassi loomade kiirabi kliinikusse toimetanud. Loomaarstid tegid kindlas, et tugevates valudes loomal on vaagnaluumurd. „Inimesed, kes kassikese kiirabisse viisid olid tegelikult teel jõulupeole ja sügav kummardus neile, et ei jätnud kiisut abita vaatamata tähtsale üritusele,“ lausus liidu lõuna piirkonnajuht Kristi Metsa . Kassil puudus kiip, tema omanikku pole siiani leitud.

Üleeile tehti kiisule raske, tervelt neli tundi väldanud operatsioon. „Vaagen on raudplaate ja kruvisid täis ning sinna need ka ilmselt jäävad. Õnneks ei olnud närv läbi lõigatud ja on suur lootus, et ta ka ise pissima hakkab.Mõned luukillud olid ka jämesooles ja seetõttu pidi ta tagasi minema kiirabikliinikusse jälgimisele ja protseduuridele. Õnneks hakkas kassike ka ise sööma ning nüüd tõesti on lootust, et ta välja veab,“ rääkis Metsa.