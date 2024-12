Tiine või mitte, magama taheti Loore panna niikuinii

Ida-Virumaal elanud Loore abipalve sai Pesaleidja mõni aeg tagasi jutuga, et tegu on tiine kassiga ja ees ootab eutanaasia, kui keegi ei aita, sest nagu öeldi: „keegi ei taha teda.“

Loorele leiti hoiukodu, kes ootas juba, et saab „pühademuna“, kes poegib talvisel ajal, mil kassipoegi on muidu olematu arv. Loore jõudis kassituppa, käis kohe ka Pesaleidja loomakliinikus ning talle lasti ruttu teha ultraheli, et selgitada välja, kaugel tiinus on. Tiinust ei olnudki - Loore ei ole tiine kiisu.