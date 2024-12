Aias pikutamisest ei piisa: millised koeratõud vajavad enim nuuskimist ja jalutamist?

Teadlik koera jalutamine on see, kui inimene viib koera tema tavapäraselt territooriumilt (aed, korter vms) välja ja jalutab koeraga tungivalt soovitatavalt rihmastatult. Teadliku jalutamise puhul peaks omanik (või jalutaja) oskama koera kehakeelt lugeda, et ära hoida õnnetusi. Näiteks peaks teistest koertest tänavatel möödudes valima piisava distantsi, et koeral oleks mugav.

Kui tegemist on kellegi või millegi peale reageeriva koeraga, siis on mõistlik ärrititest suurema kaarega mööda käia ja maiuste või mänguasjaga koera tähelepanu endal (või vähemalt ärrititest eemal) hoida. Omanik peaks ise oma koera piisavalt hästi teadma selleks, et mõista, mis tema koera keerulistes olukordades motiveerib. Teadmatu koerajalutamine võib koera ärrititele reageerimist süvendada. Mida rohkem on koer saanud mingile ärritile reageerida, seda keerulisem on seda käitumist parandada.

Igas vanuses koer tahab jalutamist

Jalutamine on koera üks väga oluline koera põhivajadus. Mida noorema koeraga on tegemist, seda suurem on koera füüsiline aktiivsus. Vana koer ei jaksa enam nii palju jalutada kui noor koer. Ka vana koeraga peab kindlasti käima jalutamas, sest see hoiab koera liigesed liikuvatena, hoiab lihastes toonust ning hoiab ära lihaste kõhetumist. Lihaste kõhetumine on vanade koerte kõige suurem probleem, mis kaasneb sellega, kui nad ei liigu. Iga koeraomanik peab jalutamise puhul arvestama enda koera vajaduste ja eripäradega ning kohandama jalutuskäike vastavalt enda koerale. Koer ei ole mõeldud mitte mingis vanuses lihtsalt aianurgas, aedikus või ketis olemiseks.

Noore koera ja kutsikaga on oluline jalutada ka sellepärast, et tutvustada koerale positiivses võtmes erinevaid kohti, inimesi ning olukordi. Mida rohkem on noor koer näinud ja kogenud positiivses mõttes erinevaid asju, seda väiksem on tõenäosus, et koer vanemas eas hakkab millegi peale reageerima.

Füüsiline aktiivsus sõltub suuresti koeratõust