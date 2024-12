Su kass ei nurru: kas ja millal on põhjust muretsemiseks?

Kassid on ettearvamatud loomad, kes ei lakka meid üllatamast, kuid teatud neile omased käitumisjooned võimaldavad meil väga selgelt tundma õppida iga looma isiksust. Üks neist on kahtlemata komme nurruda. Milles asi, kui sa ühel päeval tuttavat heli enam ei kuule?

Kui kiisu on varasemalt olnud valjuhäälne ja oma kiindumust just nurrumise kaudu väljendanud ning järsku seda enam ei tee, võiks aga ette võtta käigu loomaarstile. Pole võimatu, et kassi hingamisteedesse on takerdunud miski, mis teda sel moel häälitsemast takistab. Samuti võib tegu olla haigestumisega.