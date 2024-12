Üliharuldase topise omanik jääb endale kindlaks: minu kanad murdis chupacabra!

Järgmise paari päeva jooksul ründas salapärane kiskja kanu uuesti, jättes nad maha verest tühjaks imetuna. Canion seadis üles kaamerad, lootes looma teolt tabada, ning palus ka oma naabritel teada anda, kui nad iseäralikku looma nägema, kinni püüdma või hukkama peaksid. Juuli keskel helistaski farmerist naaber, kes teatas, et üks elukas on tema kinnistu lähedal autolt löögi saanud. Just siis, kui Canion surnukeha kohal hämmeldunult seisis, helistati talle veel ühe kummalise korjuse pärast, mis leiti Canioni rantšole lähemalt. Ta kihutas oma autoga kodu suunas tagasi ja seal see oligi: kõhn, karvutu, veider.