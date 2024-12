Kas viis jalapaari toovad õnne? Pärnust leiti ämblikulaadne tegelane, keda Eestis varem nähtud pole

Tegu on käesoleva aasta sügisel Pärnust leitud liigiga, keda Eestis varem kohatud ei ole. Septembri algusel pildistati liiki Pärnus Niidu metsas ja septembri keskpaigas Niidu metsa naabruses Pärnu linna rohe- ja puhkealal asuvas vääriselupaigas, kuhu linnavalitsus on asunud hiiglaslikku metanoolitehast planeerima.

Mitostoma chrysomelas on kogu Põhja-Euroopas haruldane liik, keda naabermaades on leitud vaid mõned korrad. Selle sügise leiud kinnitavad, et Pärnu linna pikalt kaitstud puhkemetsad ja siinsed väga vanade metsadega vääriselupaigad on selle haruldase liigi ainsaks elupaigaks Eestis.