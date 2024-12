Stress kasvab ülemääraseks ja tervis kannatab: Maarja on kodu oodanud juba viis aastat

1708 päeva ehk kohe-kohe viis aastat on see „täiesti tavaline“ must kiisupreili Maarja elanud Pesaleidja varjupaigas, kassitoas. „Meie jaoks ta ei ole tavaline, meie jaoks on ta Maarja. Meie Maarja. Aga keegi teine teda ei märka,“ on Pesaleidja rahvas nukker, kirjeldades oma hoolealust nii: