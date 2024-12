Robi on noor, vaevu kaheaastane isane koer , kes on senise elu elanud ketikoerana eaka omaniku turvalisust valvamas. Ta on tõesti üsna häälekas, kui võõras hoovi tuleb, kuri ei ole Robi aga kellegi vastu olnud. Pigem ta lihtsalt annab tulijale märku: „Hei, ma olen ka siin! Pererahvas, kas kuulete, külalised tulevad!“

Rihmas käimisega saab Robi hästi hakkama, kuid vajab mõnikord meeldetuletust, et tirida ei ole vaja ja koos jalutada on hoopis mõnusam. Robil on meeletu energia ja soov joosta vabalt suures hoovis ning ta naudib muidugi ka põnevaid pikki jalutuskäike, et maailma avastada.