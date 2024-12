Loomkatsed maantee ääres: pere peab vabapidamisel kasse, kes järjest auto alla jäävad

Loomaveeb kirjutas: „Elas kord (ja elab praegugi) üks perekond, kelle taluke otse maantee ääres asub. Sääl madalas tarekeses elas ka kiisu-miisu, kellele üks pojuke veel seltsiks võeti. Kassid peavad õues käima, on vististi selle majakese reegel number ÜKS.

Õnnetus ei hüüdvat tulles, räägib rahvatarkus. Jama puha - ta hüüab lausa tulede vilgutades, signaalitades ning pidurite krigina saatel. Kiisuke jäigi auto alla. Pere korjas veeringud kokku ja remontis kassilapse suure raha eest ära. Nii kui eluvaim taastus, tormas karvakera kohe taas õue ja uuesti masina alla. Seekord lõplikult.

Aga et ikka täiesti kindlad olla, et kassid võivadki auto alla jääda, prooviti seda teooriat mõistagi teise kassiga ka. Maantee ju lähedal ning aknast hea jälgida kas jääb alla või ei jää? Hurraa ja hallelujah – jäi ka too auto alla! Punapea ravimiseks paraku enam raha polnud ja nii otsustatigi isekeskis nooruke kiisu enne jõule kliinikus magama panna. Kes veel ei tea, siis „magama panemine“ on nunnu nimetus tapmisele, et enesel kergem edasi elada oleks.“

Kuna loomaarstid pidasid noore looma hukkamist ülekohtuseks, pöördusid nad abipalvega Loomapäästegrupi poole. Kassiomanik oli looma loovutamisega nõus, sest järjekordset summat kassi raviks tal välja käia ei olnud. „Kliinikus pakuti välja, et katkise käpa saab amputeerida ja see operatsioon tuleb palju odavam. Ka see ei sobinud, sest kolmekäpaline invaliidkass on küll viimane asi maamuna peal, keda enda tarekeses näha tahetakse. Tegelikult ei sobinud neile isegi lonkav kass, kui päris lõpuni kõik ära rääkida. Eutanaasia ja punkt!“ sedastas Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner.