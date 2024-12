Tartumaa hobitalu traagiline lõpp: viin voolas, kui põleng inimesed ja loomad koduta jättis

„Mõnes mõttes parem oligi, et see nii läks. Muidu oleksid loomad edasi virelenud,“ tõdes Eestimaa loomakaitse liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa, kes kolmapäeva hilisõhtuni aitas Tartumaalt Peipsiääre vallast Nugise hobitalust minema toimetada põlengu tõttu koduta jäänud loomi ja linde. Kohalike elanike meelest läksid kõik need elusolendid rohkem korda naabritele kui pererahvale endale. Talu perenaise sõnul viis traagiliselt lõppenud juhtumini peremehe viinaviga.