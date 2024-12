ILSE BLOGI | Jumal tänatud, et vastikud nässakad lugeda ei oska - mida kõike nad enda kohta teada saaksid!

„Karma saab su kätte, igal oinal on oma mihklipäev!“ „Idioodid, pea on otsas ainult õgimiseks antud!“ „Haige suhtumine sul!“ „Kust asutusest sa jooksus oled?“

Need on veel üsna leebed näited kommentaaridest mitte loomapiinamist käsitlevate postituste all, vaid sellest mis toimub näiteks gruppides, kus mõni loom on lihtsalt kaduma läinud või otsib uut kodu.

Kahtlustan, et mõned prouad (enamasti on need just nimelt naisterahvad) oma päevi sel moel õhtusse saadavadki: otsides ohvrit, kelle kaela oma sisemine tusk valada. Selle asemel, et tunda huvi, mis juhtus, või - hoidku jumal - abi pakkuda. Sajatus ja sõim (sageli vigasel moel) kirja saadud, võib päeva kordaläinuks lugeda.

Aasta alguses tapeti Valgamaal Sämmi nimeline koer. Perenaine lasi ta tuttaval reha ja püstoliga ära koristada. See mõrv (tegu oli ju kavandatud tapmisega, milleks muuks kui mõrvaks seda nimetada) valiti rahvahääletusel tänavuseks kõige loomavaenulikumaks teoks. Säärasele teole ei olegi kahtlemata õigustust, aga kas nendele inimestele, kes Sämmi perenaisel Facebookis eelnevalt, kui ta koerale uut kodu leida püüdis, näo täis sõimasid, on? Osaliselt jäi see surm võltsmoraliseerijate hingele.

Arvestades, milline vastuvõtt abipalvetele juba eos sisse on kirjutatud, ei ole hätta sattunud inimene valmis olukorra tagamaid selgitama isegi siis, kui tegu on raske terviserikke, vägivaldse suhte või valuliku lahutusega. Milleks seda uudishimulike tänitajate rõõmuks avalikult lahata? Eriti teades, et oma arvamus on neil sellistel puhkudel (ning just nimelt siis!) olemas ja vaka alla see ei jää.

Kujutage siis ette selle inimese õhinat, kes on hakkama saanud millegi suure ja positiivsega, nii et see jõuab Delfi lugejateni. Päästnud näiteks mõne looma elu. Suure elevusega teeb ta ränga vea: avab kommentaariumi ja loeb, mida tema kohta kirjutatakse.