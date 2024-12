VIDEO | Kaitseliidu teenistusse astunud jäljekoerad on valmis vajadusel ka sõtta minema

Koerajuht Indrek Kuusiku sõnul kestis väljaõpe tema ja labrador Sardi jaoks poolteist aastat ja jätkub ka edaspidi regulaarsete treeningutega. „Meie koerad on koolitatud just jälgi ajama. Politseikoertel on erinevaid väljaõppesuundi - kes on koolitatud narkokoeraks, kes kinnipidamisel jõudu kasutama. Kaks tundi vana jälg, kaks kilomeetrit, mida pidime ajama,“ kirjeldas ta kursuse käigus antud ülesandeid.. „Eelmisel talvel me ei treeninud - lume peal jääb jälg maha, siis pole asjal mõtet.“