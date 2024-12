Loomariigi hoolitsevaim ema? Just see tark mereelukas valvab järeltulijaid kuni oma surmani

Juba kaheksajala paaritumine on aeganõudev - see võib kesta mitu tundi. Pärast viljastumist otsib emane munemiseks varjulise koha, et veeta seal mitu kuud, vahel isegi aastaid. Teada on juhtum, mille puhul emane kaheksajalg valvas oma mune üle nelja aasta.