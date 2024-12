FOTOD | Justkui Halloweeni kostüümilaost välja astunud karvane vampiir Toivo armastab ooperit laulda

„Inimesed peavad tema välimust kummaliseks. Mulle öeldakse, et ta sarnaneb rohkem nahkhiirele kui kassile - ja mul oleks raske vastu vaielda,“ möönab Toivo soomlasest omanik Tuomas Ikonen.

Mees on enda sõnul olnud just orientaaltõugu kasside fänn. Esimene seda tõugu kass tuli tema perre 11 aastat tagasi. Lisaks Toivole on Tuomasel veel kaks kassi ja üks kolli tõugu koer.