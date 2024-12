Eestist pärit pull krooniti iludusvõistlusel Euroopa tšempioniks

Valtu Money Monster EE21056765 on tuntud oma suurepäraste geneetiliste omaduste ja muljetavaldava välimuse poolest, mis tegi temast võitja paljude konkurentide seas,“ kommenteeris Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) esimees Tanel-Taavi Bulitko võistlust. Praegune tunnustus tõstab positiivselt esile kogu Eesti lihaveisekasvatussektorit ning on märkimisväärseks tänuavalduseks meie tublide kasvatajate tööle.

Tšempion pull Money Monster jäi silma juba 2022. aastal kui toimus ETKÜ Keava aretusjaama pullioksjoni eelne show ja rahvusvaheline kohtunik PJ Budler, Texasest andis pullile parimad hinded. Pull müüdi oksjoni käigus mainekasse Austria BOA farmi, mis ongi spetsialiseerunud anguse tõugu lihaveiste kasvatamisele. Money Monster on läbi aegade Eestis kõrgeima hinnaga müüdud anguse pull, tema hinnaks oli 6500 eurot, lisaks oksjonitasud.

Champion of the World on paljude erinevate lihaveisetõugude veebis toimuv konkurss, kus fotode põhjal hindab rahvusvahelise mastaabiga žürii kuhu kuuluvad oma ala tippspetsialistid. Tänavused Euroopa anguse tšempioni kohtunikud olid Carlos Ojea Rullán (Argentiina), Tom Baker (Austraalia), Angus Stovold (Inglismaa) ja Dave Allan (USA).

Sanna Vest (Taveton OÜ), kes oli Money Monsteri kasvataja Eestis ütles tšempioniuudist kuuldes, et mõistagi on ta selle üle äärmiselt rõõmus. „Kuigi sama pull osales varem tehtud pildiga ka eelmisel aastal samal konkursil, siis toona ta poodiumile ei pääsenud, ehk kõik oleneb siiski kohtunike subjektiivsusest ja heast õnnest,“ kinnitas Vest. „Olen õnnelik ka selle üle, et pull sai Austria kõige tuntumasse anguse farmi tööle, kus tema väärtust osatakse hinnata,“ lisas ta.

Pühendunud lihaveisekasvataja ütles, et kuna enne pullioksjonit osalevad noored aretuspulli kandidaadid jõudluskatses, kus jälgitakse nende arengut ja kaalus juurde võtmist, siis juba toona oli näha, et Money Monsteril on laitmatu välimik. „Temal oli kõik heas tasakaalus, seda tõi välja ka kohtunik PJ Budler,“ meenutas Vest.