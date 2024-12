Pelglik kaunitar Winehouse läks stressi tõttu eriti ekstreemset ja ennast kahjustavat teed

Winehouse on kass, kes kõigile kassitoas silma jääb, kuid oma pelglikkuse tõttu veel kodu leidnud ei ole. Nii jõudis temani kohustuslik vereproovide ning ülevaatuse aeg kliinikus, et veenduda, et hambad ja igemed oleksid korras ning veri laitmatu!

Juhuleiuna märkas veterinaar, et ta kubemepiirkond on karvutu ehk miski on teda häirima pidanud. Esimese vajaliku lisaliigutusena tegi veterinaar uriiniproovi, sest tavaliselt on valureaktsiooniks ka enese lakkumine. Õnneks oli see korras!