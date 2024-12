Ootamatu vaatepilt: reka ette jäänud kodukakk reisis Saaremaalt praamiga mandrile pea alaspidi

Eile õhtu sai Eesti metsloomaühing üpriski ebatavalise teate Saaremaalt : kodukaku lennutee ristus Kuressaare - Kuivastu maanteel Orissaare lähedal suure rekaga. Kahjuks juhtus kõik nii kiirelt, et rekajuhil ei jäänud aega reageerida ega pidurdada. Kuna pauk tundus suur, siis juht arvas, et lind hukkus koheselt ja põrkus kraavi.

Praamil aga avanes ootamatu vaatepilt – elus kakk rippus jalgupidi reka armatuuri küljes. Edasi tegi hooliv rekajuht endast kõik oleneva, et õnnetu lind saaks abi: helistas metsloomaühingusse, fikseeris kaku turvaliselt pappkasti ning transportis ta Tallinnasse, kus ühingu vabatahtlik Katrin kaku üle võttis.

Rekajuhi jutust selgus, et ta on kakku sealkandis ka varem näinud ning et ta isegi teab, millises metsatukas kakk elab. Kodukakk elas õnnetusjärgse öö üle ning siirdub kakkude hoiukodusse taastuma.