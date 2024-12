Poelettidel müüdavad krõbinad hävitavad kassi tervise juba aastaga: neerupuudulikkus toob kiire lõpu!

MTÜlt Cats Help palusid mõne nädala eest abi Pärnus elavad ukraina põgenikud, kelle kodumaalt kaasa võetud nooruke kass Ljonja vaevles valudes ja keeldus pissimast. Et põgenikel puudus raha kiisu ravimiseks, anti ta MTÜ hoolde ja sõit viis Tallinna loomade kiirabisse. Asi oli sedavõrd tõsine, et loom tuli sinna järelevalve alla jätta. Cats Helpi järeldusel oli süüdi odav poetoit, mis Ljonja tervise vaid aastaga tuksi keeras. Ravikulud ulatusid 1500 euroni.