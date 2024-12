Paljud odavad kassitoidud sisaldavad vähem liha ja rohkem täiteaineid, nagu mais, nisu ja soja. Kassid on aga obligatoorsed karnivoorid, mis tähendab, et nende organism vajab liha, et saada piisavalt valke ja aminohappeid, nagu tauriin. Tauriini puudus võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, nagu südamehaigused (dilated cardiomyopathy) ja pimedus.