TAHAKS KOJU | Neiu Lorelai on kojuminekuks soengu kauniks sättinud

Puhasvalgete dresside ja triibukeebiga kaunis Lorelai on hoolitsetud ja kena soenguga ning õrnpehme halli sabakesega kassineiu . Loomult on ta rahulik ja tähelepanelik, aga samas mänguhimuline.

Lorelai on inimestega juba nii palju harjunud, et justkui muu seas tehtud väike pai on tema poolt vastuvõetav. Küllap ta tasapisi harjub ka suurema tähelepanu ja hoolega ning on valmis heale inimesele pakkuma omalt poolt meeldivat seltskonda ja sõprust. Kui ainult see hea inimene leiaks ta juba kiiremini üles, sest oma kodu on ju nii vahva.