Mis kummaline nähtus see veel on? Šaakal ulub, aga looma ennast pole kusagil!

Ulukiuurija Peep Männil vestles šaakalitega ruupori abil viimati tänavu hilissuvel. „Bioakustiline peibutamine on põhimõtteliselt salvestatud imetaja- või linnuhääle esitamine või matkimine selleks, et neid vastama provotseerida,“ tutvustab ta. „Isegi, kui šaakal juba näeb ja haistab, et tegemist on inimestega, tuleb ta ikka lähemale, sest on nõutu: mis toimub, mida see võõras šaakal seal inimese läheduses teeb?“