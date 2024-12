Kanade puurist pääsemine lähemal kui iial varem: appi tõttab salapärane suurannetaja

MTÜ Nähtamatud Loomad kogub annetusi kanade puuris pidamise keelustamise kampaania olulisimaks faasiks, sest teema on jõudmas varsti poliitikute lauale otsustamiseks.

“Kogu meie tegevuste keskmes on praegu unistus kanade puurispidamise keelustamisest Eestis. Oleme hetkel sellele lähemal kui kunagi varem. Ees on veel vaid kõige intensiivsem periood, et saavutada seadusemuudatus. Meie ülesandeks on nüüd võitluses suurtootjatega kindlalt hoolitseda selle eest, et loomad võidaks ja Riigikogu kanade puurispidamise keelustaks,“ kommenteerib Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering.

„Oluline roll on siinjuures meie püsiannetajate kogukonnal, kelle panus on hindamatu väärtusega ja tänu kellele me saame loomade eest võidelda,“ avaldab Mering tänutunnet.

Kõigi detsembris Nähtamatute Loomade püsiannetajaks liitunute esimesed maksed duubeldab suurtoetaja. Näiteks hakates nüüd 15-eurose panusega püsiannetajaks, laekub loomade heaks 30 eurot. Annetused kahekordistav suurannetaja soovib jääda anonüümseks, et tagada oma privaatsus. Heategevuse juures peab ta oluliseks näha, et tema panust kasutatakse eesmärgipäraselt ja et sellest on võimalikult palju kasu.

„Just seda ma Nähtamatute Loomade juures hindangi. Nad on aastatega päriselt saavutanud mitmeid võite loomade heaks, olles sealjuures täiesti läbipaistvad selle osas, kuidas annetusi kasutatakse,“ lisab suurannetaja.

Nähtamatute Loomade annetuskampaania koos annetuste kahekordistamisega kestab vaid detsembri lõpuni.

