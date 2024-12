Süüa ei saa, sest valu on nii suur! Kutsikavabriku kasvandikud piinlevad hirmsate hambahaiguste käes

Eestimaa loomakaitse liit päästis koos PTA-ga Rummu kutsikavabrikust 58 koera, kes võõrandati kahele organisatsioonile. Neist 24 läksid liidu hoole alla ning päästmise hetkest alates on liit tegelenud ka nende tervise ja hooldamisega. Mõned koerad on liikunud juba uutesse kodudesse, kuid mitmed olid ja on kimpus tervisehädadega. Lisaks erinevatele probleemidele, tiinusele jne on enamuse hambad kohutavas seisus.

„Ulatuslikud igemepõletikud, põletikus hambad, logisevad hambad, ulatuslik hambakivi. Ühel koeral eemaldati 14 hammast ja tuleb veelgi vähemaks võtta. Väikeseid koeri ei saa ju pikaks ajaks narkoosi panna, nii et mõnega tuleb arsti juures käia mitu korda,“ selgitas liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa.

Tema sõnul on osadel koertel oli raskusi söömisega, sest valu oli nii suur. „Kutsikavabrikutest tulebki tihti selliseid suuprobleemidega koeri, sest omanikud on nad ravita jätnud,“ tõdes ta.

Head inimesed on Rummust päästetud koeri toetanud 4888 euroga, kuid tänaseks on Rummu koertega seotud kulud koos alles mõne koera hambaraviga 6212 eurot.

Lisaks on mitu kutsikavabrikust päästetud emased koera tiined ning kutsikad hakkavad varsti sündima. „Me isegi ei tea, millises suuruses arved veel tulemas on, kui pisikestel koertel tekivad näiteks poegimisraskused,“ ütles Metsa. „Me tõesti tegeleme selle kõigega juba viimase piiri peal ja me ei saa riskida sellega, et pole raha koeri kliinikusse viia. Mitte keegi ei saa normaalselt elada valutavate, mädanevate ja logisevate hammastega, koerad pole erand.“

Selles, millises seisukorras on päästetud loomade suud, võib igaüks oma silmaga veenduda liidu Facebooki lehel avaldatud fotode põhjal.

Eestimaa loomakaitse liit loodab siiralt, et aitate need pisikesed nööbikesed terveks ravida, et nad saaksid minna uutesse armastavatesse kodudesse.

Selgitus „RUMMU HAMBARAVI“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)