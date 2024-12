Ajukasvajaga heitlev noor tartlanna päästis kuudepikkusest puurielust koera, keda omanik prügiks pidas

Konservipurkide ja vanade rehvide vahele sobis endise omaniku arvates ka umbes pooleaastane Mona, kelle puurist välja laskmiseks tal enam ammu aega polnud olnud. „Kuidagi tundsin, et pean aitama ja kirjutasin talle, et koer sealt ära päästa,“ meenutab Jane, kes juba poole tunni pärast Elva lähedal koeraomaniku ukse taga oli. „Kui küsisin, et miks ära annate, siis ainuke vastus tuli, et pole aega tegeleda. Neid ei huvitanud isegi, kuhu ta läheb.“