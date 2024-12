Sooküsimus vaidluse all: kas põhjapõder Rudolf on hoopis emane?

Põhjapõtrade au ja uhkus on nende sarved , mis võivad kasvada koguni 2 sentimeetrit päevas. Teistest hirvlastest erinevad põhjapõdrad aga seetõttu, et sarvi kasvatavad nii isas- kui emasloomad.

Kui viimaste sarvevahetusaeg saabub maikuus, siis isased ajavad sarved maha novembris. Lihtne loogika ütleb, et detsembri lõpuks peaks Rudolf sarvevaba olema, ent kõikvõimalikel jõulupiltidel on teda kujutatud sarvilisena. Šoti teadlased jõudsid juba 2009. aastal järeldusele, et välimuse põhjal võib Rudolfit pidada emasloomaks või äärmisel juhul on ta kastreeritud.