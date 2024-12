Elu lahutamatuks osaks on koerad: teismelised juuniorhändlerid innustavad ka koeri näituseid nautima

Karolin Kukk, Aare Teiva ja Gerda Vunš on juuniorhändlerid. See tähendab, et nende ülesandeks on koertenäitustel esitleda koeri nii, et nood kohtunike silmis kõige kaunimad paistaksid. Samas võistlevad nad ka omavahel ning viimastel aastatel on need kolm noort inimest kuulunud pidevalt Eesti paremiku tippu.