Maha põlenud hobitalu loomade armetu seis: kärbunud tiivaga jaanalind, külmunud emud ja alakaalus koer

Loomakaitse liit lasi päästetud linnud ja loomad veterinaaridel üle vaadata. Tulemused olid ehmatavad. „Koera loovutaja oli šokis Vhrisi kõhnusest. Vhris oli alles aasta eest korralikus normaalkaalus. Veterinaar hindas koera kehakonditsiooni alakaaluliseks ehk tema kehakaaluindeks (KKI) on 1,5/5. Ultraheliga tuvastati, et tema eesnääre on suurenenud ning selles on tsüstid. Vereproovidest tuvastati aneemia ja nõrk hüpoalbumineemia. Selle põhjuseks võib olla krooniline subkliiniline põletik (nt eesnäärme hüperplaasia) või alatoitumus,“ loetles liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa .

Veelgi viletsamas seisus oli tema sõnul jaanalind Jaana: „Konditsioon oli väga vilets. Kõndida ta väga hästi ei saanud ehk kõndis vaevu tuikudes. Tema keha oli väga kõhn, tal olid mitmed haavad ning suur sulgede kadu. Õnneks sööma oli ta nõus. Kahjuks muutus tema seisund ühel hetkel ikkagi nii kehvaks, et kartsime tõsiselt, kas Jaanat õnnestub üldse päästa. Konsulteerisime mitmete veterinaaride ja jaanalinnu spetsialistidega. Kruusa talu perenaine sisuliselt magas linnu kõrval, et teda kogu aeg jälgida.“

Kohale kutsutud veterinaarid tuvastasid jaanalinnu, kelle kehakaaluindeksiks 2/9. Liikudes lind tuikus ja korrigeeris seismist. Ninasõõrmetel olid tatikoorikud ning sõõrmed olid niisked. Linnul on vasaku tiiva vigastus, tiib hoiab longu ning kehast eemale. Õlaliigese liikuvus vasakus tiivas ülemääraselt suur võrreldes paremaga. Tiiva tipuosa on kärbunud ehk lind põeb gangreeni. Selle põhjuseks on võimaliku trauma tõttu tekkinud tiivamurd. Vasakul jalal on vanad armid ning vasakul küljel ulatuslik verevalum. Suled on osaliselt puudu.