Tiina Toomet: koer või kass jõuab jõululaual puhta töö teha veel enne esivanemate hingede saabumist

Aga vat jõul köögis on tema nõrk koht. Lõhnad on lihtsalt sedavõrd ahvatlevad. Pasteeditegu jälgis huviga ja oli ka põhjust: hakklihamasinast poetub ikka midagi põrandale. Tema tähelepanelik-ahnest pilgust taipasin, et ei algseid koostisosi ega pasteeti ennast ei või jätta hetkekski sellise gurmaani ampsamisulatusse. See lõppeks revolutsiooniga kõhus (suures koguses maksa ja võid) ning jõulurahu asemel peaks keegi pereliikmetest koeraga iga paari minuti tagant õue jooksma.