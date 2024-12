VIDEO | Tuhanded päevad täis ootamist: nukrad jõulukiisud esitlesid end heategevuslikul näitusel

Oma ilu ja häid kombeid näitasid 12 vurrulist, kel siiani oma peremeest pole, kuid kelle ootus on pühade ajaks eriti kõrgele kerkinud.

Pesaleidja sadade loomade hulgast leiab üksiti Jenny Lee, kes on oma kodu oodanud juba seitse pikka aastat. Jenny Lee sündis arvatavasti tänaval - Riiska linnaosas, Tõrvas. Kardetavasti kuni hoiukodusse jõudmiseni oli ta elu vaid üks suur õudusunenägu: palju pesakondi, kes hukkusid. Ise end võimetu aitama, sest kõht oli tühi ja võimetu laste eest hoolitsema, sest piima polnud. Tulevik tundus tume…

2017. aasta septembris õnnestus lõpuks ometi taaskord beebiootel Jenny Lee kinni püüda ja hoiukodus sündisid 4 pisikest kiisubeebit! Oma päriskodud on ta leidnud Kõigile – Eliizile, Eliffile, Siimule ja Sulole.

Jenny Lee on olnud suurepärane ema oma lastele – hellitas neid, valvas nende üle, mängis ning teeb seda kōike suurima hoolega. Justkui enda vabanduseks, justkui kahjutundest ja südamevalust oma hukkunud pojudele öeldes, et: „Ma ju nii väga püüdsin teiega ka!“ Ja kui mõni õnnetu emmeta kassititt ta lähedusse satub, siis ka see saab „pestud-kasitud, mängitud, lohutatud“.

Oma kurva mineviku tõttu on Jenny Lee jaoks inimeste usaldamine raske. Ta pelgab uusi olukordi, inimesi ja kohti. Tema olekust on näha, et ta on valmis üritama ning edasi liikuma ja ehk ühel päeval ka inimest täielikult usaldama, aga selleks läheb vaja aega, kannatust ja võimalust!

Palju paremini pole läinud ka Pintselil, kes on kodu oodanud viis aastat. Noorsand Pintsel püüti Tõrvast. Pinnu on Pesaleidja hoole all olnud juba mõnda aega ning ilmselt ei ole ta oma varasemas elus eriti inimestega kokku puutunud, mille tõttu inimesed tunduvad talle veel natukene kahtlased tegelased. Arvatavasti on muidu lustilise poisi pilgus ka seetõttu veidi nukrust, vahel hirmugi…