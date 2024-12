Paugupäevad taas käes: kuidas tagada, et lemmikloom ilutulestikust traumat ei saa?

Kuigi ilutulestik võib inimestele olla ilus vaadata, tähendab see loomade jaoks tihti stressi ja hirmu. Plahvatused ehmatavad kodu- ja metsloomi, linde ning varjupaikades ja loomaaedades elavaid loomi. Kui koduloomi on võimalik sellega harjutada ja mingil määral ka kaitsta, siis metsloomi, linde ja neid loomi, kes on varjupaigas, loomaaias või -pargis kahjuks alati ei ole.

„Loomad reageerivad hirmule erinevalt. Enamike loomade esimene reaktsioon ehmatavale ja hirmsale olukorrale nagu ilutulestik on põgenemine. Linnud lendavad paanikas kõrgustesse ning sageli vaatamata kuhu ja arvestamata oma jõuvarudega, mistõttu võivad neist paljud hukkuda. Loomad jooksevad teadmata suunas, mistõttu võivad eksida või sattuda õnnetusse. Mõnel juhul ei pruugi stressi märgatagi, kuid see ei tähenda, et see looma heaolu ei kahjustaks,“ kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Margit Midro.