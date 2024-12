Traagiline äpardus jahiretkel: maha lastud ja puu otsast alla kukkunud karu tappis teda küttinud mehe

58aastane Lester C. Harvey Jr käis karujahil, mille käigus mesikäpp jälitajate eest puu otsa pages ning keegi jahiseltskonnast teda tulistas. Kuigi puust veidi eemal seisnud Lester C. Harvey Jr pidas kolmemeetrist vahemaad ohutuks, sadas tapetud karu puu otsas alla niisuguse hooga, et maandus mehele pähe.