Peatselt on neist alles vaid kolmandik! Jääkarud kaotavad järjest toiduvarusid ja turvalisi koopaid

Jääkarud on loodud elama jahedal merejääl ja jää kadumine kliimamuutuste tõttu on nendele karudele suurimaks ohuks. Kõige kriitilisemaks ohuallikaks jääkarudele on elupaikade ja jahimaade kadumisest tingitud toitainete puudus ja nälgimine. Jääkarud jahivad hülgeid avamere jääkihil, kuid kliimasoojenemisest tulenevalt sulab jää enne, kui karud jõuavad kasvatada piisava rasvakihi. Samuti peavad karud jääpankade vahel rohkem ujuma ja sellega rohkem energiat kulutama.