Surnud poega nädalaid kaasas kandnud ja teadlastele muret tekitanud vaal tõi ilmale uue järeltulija

Nüüd, rohkem kui kuus aastat hiljem, tundub, et Tahlequah on taas igati elujõuline. Teadaolevalt poegis ta pärast eelmise poja surma 2020. aastal. Sel kuul sünnitas ta tütre. Vaalauuringute keskus sai info vastsündinud vaalatüdrukust detsembri lõpus. Uus isend, keda jõudis pildistada ka kogemata talle peale sattunud loodusfotograaf, tähistati numbriga J61.

Kuigi uued beebiuudised on lootustandvad, on teadlased endiselt mures mõõkvaalade populatsiooni pärast. Nad on Kanadas ohustatud liik ja üks kriitilisemalt ohustatud mereimetajate populatsioone USA-s.