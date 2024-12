Mõista-mõista, kes see on? Pardi ja kopra välimusega elukas muneb ning torkab mürgiselt nagu madu

Nokklooma torge pole inimese jaoks küll surmav, kuid selle põhjustatud piinav valu võib kesta nädalaid. Kui isasloomad valmistuvad paarilist leidma (enamasti leiab see aset hilistalvel), muutuvad nad iseäranis agressiivseteks. Nende munandid paisuvad ja nad põimuvad võitluse käigus käppade abil ümber oletatava vastase, et tollele oma mürgiste kannustega hoope jagada.

Kuigi klassifikatsioonilt on nokkloom tõepoolest imetaja, on teadlased teinud kindlaks, et ta kannab ka linnu ja roomaja geene. Küllap see selgitab tema sigimistavasid ning veidrat välimust, mis on segu pardist ja koprast.